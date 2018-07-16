Aracın içini gören jandarmayı aradı

Edinilen bilgiye göre, sahil üzerindeki boş alanda park halinde bulunan aracın içinde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Plakadan yapılan sorgulamada aracın S.A.’ya ait olduğu tespit edildi. Ölen adamın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.