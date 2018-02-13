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Araç sahiplerine çifte müjde geldi! Bu geceden itibaren...

Araç sahiplerine çifte müjde geldi! Bu geceden itibaren...

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litresinde ise 17 kuruşluk indirime gidildi...

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 16:34 - Güncelleme: 13-02-2018 16:34

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatında ise 17 kuruşluk indirim yapıldı.

Bu düzenlemeye göre Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • aaa 13 Şubat 2018 17:01 oh oh ne güzel müjde?!?

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