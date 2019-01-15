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Araç sahipleri dikkat bu kez zam LPG'ye geldi

Araç sahipleri dikkat bu kez zam LPG'ye geldi

Dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesi ile benzin ve motorine geçen hafta üst üste zam gelmiş. Zam haberine son olarak LPG'de eklendi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapılacağı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 16:33 - Güncelleme: 15-01-2019 16:33


Benzin ve motorin fiyatlarına dün gece yarısı yapılan zam sonrasında bir fiyat artışı da LPG otogaza geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, otogaza 6 kuruş zam geldi.

LPG otogazdaki fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Son olarak benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapılmış yeni fiyatlar dün gece yarısından itibaren pompaya yansımıştı.

Benzin ve motorine çifte zam geliyor

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2019 16:57 ben zam yapıldıkça seviniyorum çünki halk zamı çok çok seviyor iyiki varsınız AKP sağ olun biraz daha yapın

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