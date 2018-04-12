Araç sahipleri dikkat: Beklenen zam geldi!

Ankara'da ortalama 5,50 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,58 liraya, İzmir'de 5,49 liradan 5,62 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresine dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.
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