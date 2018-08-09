Araba kazası şoke etti! Deve içeri nasıl girdi?

Hindistan'da deveye çarpan otomobil Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Kazanın görüntülerinin paylaşılmasıyla viral olan olay herkesi hayrete düşürdü. İzleyenlerin içini sızlatan görüntülerde devenin kendisini çarpan aracın içine nasıl girdiği kafalarda soru işareti bıraktı.

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan'da hızlı giden bir otomobil, deveye çarptı. Zavallı hayvan, çarpmanın şiddetiyle arabanın ön camından içeri girdi. Çok korkan deve, çaresizce kaçmaya çalışsa da başaramadı. Çevredeki insanlar 4 saat boyunca uğraştı. Otomobilin bir kısmı kesilerek deve kurtarıldı. Tedaviye alınan devenin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu. Olayın görüntüleri dünyayla yeni paylaşıldı. Videoyu izleyen binlerce kişi, devenin otomobilin içine girmesine inanamadı.