Ara Güler'in cenazesi kiliseye getirildi!

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de Ara Güler ustayı daima saygıyla hatırlayacağız." ifadesini kullandı.