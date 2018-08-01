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Apple'ın geliri arttı

Apple'ın geliri arttı

Apple'ın nisan-haziran döneminde geliri geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 10:19 - Güncelleme: 01-08-2018 10:19

Teknoloji devi Apple'ın nisan-haziran döneminde net kar ve geliri, geçen yılın aynı aylarına göre yükseldi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu senenin nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 45,41 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın net karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 8,72 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 11,52 milyar dolara çıkarak yüzde 32,1 artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,34 dolara tırmandı.

iPhone ve iPad satışlarında artış
Apple'ın iPhone akıllı telefon ve iPad tablet satışları da aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti.

Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yüzde 0,6 artarak 41 milyon 300 bine, iPad satışları da yüzde 0,9 yükselerek 11 milyon 553 bine ulaştı. Mac satışları ise yüzde 14 azalarak 3 milyon 720 bine geriledi.

Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıktı. Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 37 artarak 3,74 milyar dolar oldu.

Piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşabilir
Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı.

Salı gününü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,9 artışla 197,67 dolara kadar tırmandı.

Dünyanın en değerli şirketi

Çarşamba günü firmanın hisse başına değerinin 198,95 dolar seviyesine ulaşması durumunda, Apple tarihte 1 trilyon dolar piyasa değerine yükselen ilk şirket olacak.

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