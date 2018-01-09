Apple Park'ı ilk defa bu kadar yakından göreceksin

Kaliforniya’nın Cupertino şehrinde teknoloji devi Apple’ın 5 milyar dolar harcayarak inşaa ettiği Apple Park, Yeşillikler içine kurulmuş olan devasa bir kampüs. Zeytinden elma ağacına kadar 300’den fazla bitki çeşidi ve 9 bin ağaç bulunuyor. Ekolojik olması açısından bu bitki ve ağaçlar için doğal gübre kullanılmış. Şirketin iPhone’un 10’uncu yılına özel olarak hazırladığı yeni modelleri ana binanın yaklaşık 500 metre uzağındaki konferans salonu olan ‘Steve Jobs Theater’daydı. Apple’ın hayata veda eden efsane CEO’su Steve Jobs anısı için inşa edilen bu bina, mimari açıdan önemli farklar yarattığı gibi gizli özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü Foster + Partners mimarlık ofisi tarafından tasarlanan Merkez, 360 derecelik görüş açısına ve tıpkı ana bina gibi dairesel bir tasarıma sahip. Steve Jobs Theater’ın mimari açıdan en büyük farkı ise çatının hiçbir kolon veya direk tarafından desteklenmemesi. Başka bir deyişle uzaktan bakan biri çatının havada asılı olduğunu düşünebilir. Ancak işin arka planında 7 metrelik yekpare 44 cam bulunuyor. Çatıyı ayakta tutan bu cam panellerin üzerinde ise, hafiflik açısından avantaj sağlaması için karbon fiber malzeme üretilen bir çatı yer alıyor. Çatıya binanın içinden bakıldığında aydınlatma için LED ampuller görülüyor. Ayrıca çatı içinde gömülü olarak hoparlörler yer alıyor. İşin en ilginç noktalarından biri de LED ampuller ve hoparlörler için çatıya giden kabloların görünmemesi. Bunun için cam panellerin araları kullanılarak kablolar gizlenmiş.