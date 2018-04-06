AÖL soru cevapları MEB giriş cevap anahtarı 2018

2018 AÖL 2. dönem sınavlarının sonuncusu geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Binlerce öğrenci AÖL oturumlarının ardından sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre açık lise sınavı soru ve cevapları en geç 1 hafta içerisinde adayların erişimine açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi AÖL soruları ve cevaplarının bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Açık liseliler, AÖL’de çıkan sorular ve yanıtları MEB’in resmi sayfası üzerinden erişilebiliyor.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUYOR: Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle; Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL sınavları 1 Nisan 2018 tarihinde yapılan 3. oturumun da bitmesiyle tamamlandı. Adaylar şimdi ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edip sorguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ: Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.