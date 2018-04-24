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AÖL sonuçları ikinci dönem MEB Açıklise sınav sonucu sorgulama

AÖL sonuçları ikinci dönem MEB Açıklise sınav sonucu sorgulama

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖL iş takvimi ikinci dönem sınav sonuçları sorgulaması hangi gün yapılacak soruları öğrencilerin gündeminde. AÖL sonuçları 2018 AÖL iş takviimne göre 20 Nisan'da açıklanacaktı fakat yaşanan aksatlıktan dolayı ileri bir tarihe ertelendi. AÖL ikinci dönem sınav sonuçlarının 5 iş günü içinde açıklanması tahmin ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:55 - Güncelleme: 24-04-2018 09:00

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖL iş takvimi 2018'e göre hangi gün açıklanacak belli mi soruları öğrencilerin gündeminde. Normal takvime göre AÖL sonuçları 20 Nisan cuma günü açıklanacaktı fakat o gün MEB AÖL telafi sınavı yaptı. Dolayısıyla AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih ileri bir güne ertelendi. AÖL iş takviminde AÖL sınav sonuçlarının açıklanacapı net tarih yazmıyor fakat, 5 iş günü içinde AÖL sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖL II. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Açıköğretim Lisesi (AÖL) II. Dönem sınavlarının üzerinden günler geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması adayları meraklandırdı. Son olarak 21 Nisan günü yapılan telafi sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÖL II. Dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yaptığı duyuruya göre 20 Nisan 2018'de açıklanacaktı. Ancak 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarda meydana gelen bir hatadan dolayı 21 Nisan'da bir telafi sınavı daha yapılmıştı. Sonuçların bu sebeple geciktiği tahmin ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında bir açıklama olması halinde, internethaber.com'dan okuyabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR: Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

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