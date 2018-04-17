AÖL sonuçları 2. dönem MEB sonuç bilgisi 2018

31 Mart cumartesi ve 1 Nisan pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi büyük merak konusu oldu.Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUCU: Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Fakat henüz resmi bir açıklama olması sebebiyle sınav sonuç tarihlerinde bir değişikliğe gidilebilir.

AÖL TELAFİ SINAVI: MEB'den yapılan açıklamada dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi. Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.