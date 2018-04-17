  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

AÖL sonuçları 2. dönem MEB sonuç bilgisi 2018

AÖL sonuçları 2. dönem MEB sonuç bilgisi 2018

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sınav takvimine göre 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan AÖL sınav sonuçlarının 10 Nisan'da açıklanması bekleniyordu fakat AÖL sonuçları hala açıklanmadı. MEB'in bu konuda bir açıklama yapması beklenirken bu haftasonu 21 Nisan'da AÖL telafi sınavı yapılacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 17:15 - Güncelleme: 17-04-2018 17:15

31 Mart cumartesi ve 1 Nisan pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi büyük merak konusu oldu.Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUCU: Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Fakat henüz resmi bir açıklama olması sebebiyle sınav sonuç tarihlerinde bir değişikliğe gidilebilir.

AÖL TELAFİ SINAVI: MEB'den yapılan açıklamada dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi. Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AÖL sonuçları 2. dönem MEB sonuç bilgisi 2018 haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro