AÖF sonuçları sorgulama AÖF 3 ders sınav sonuç sayfası

AÖF sonuçları açıklandı, AÖF 3 ders sınavı sonuçları erişimi sayfamızda. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. İşte, AÖF sonuç sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak için https://aof.anadolu.edu.tr/ adresine tıklayıp, TC kimlik numarasıyla sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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AÖF GEÇME NOTU KAÇ: Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.

HARF NOTLARININ ANLAMI NEDİR: AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.