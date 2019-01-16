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AÖF sonuçları ne zaman açıklanır AÖF sınav takvimi netleşti

AÖF sonuçları ne zaman açıklanır AÖF sınav takvimi netleşti

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu öğrencilerin gündeminde. AÖF final sınavı 12-13 Ocak'ta yapıldı. Daha önceki sınav sonuçlarını 15 içinde açıklayan AÖF'ün final sınav sonuçlarını en geç 15-20 gün içinde şubat ayı içinde açıklanması bekleniyor. AÖF sonuçları TC numarası ile sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 11:20 - Güncelleme: 16-01-2019 11:40

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF tarih verdi mi?
AÖF final sınav sonuçları için sınava katılan öğrencilerin gündeminde.  12-13 Ocak'ta katılım sağladıkları sınavın ardından AÖF sonuçları için bekleyişe geçen vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tarih verdi mi?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları tamamlandı ve ardından sorular ile cevapları öğrencilerin erişimine açıldı. Gözler şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte.İşte, AÖF sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlandı.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı.

Bu konuda bir gelişme ya da AÖF'ten açıklama olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.

Sonuçlar açıklandığı taktirde; öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI: AÖF güz dönemi final soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, https://ekampus.anadolu.edu.tr/adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN :Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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