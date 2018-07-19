AÖF sınav giriş belgesi çıkarma ekranı Açıköğretim üç ders sınav yeri

AÖF 3 ders sınavı için artık son 3 gün. Eğitim hayatını Açıköğretim fakültesinde devam ettiren öğrencilerin girdiği AÖF ders sınavı 22 Temmuz pazar günü yapılacak. Öğrenciler AÖF 3 ders sınavına, sınav giriş belgesini almadan giremeyecek. AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF sınav giriş belgesi alma sayfası haberimizde.

Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri geçmek için girecekleri üç ders sınavları hakkında bilgi edinmek adına araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, merakla araştırılan 'AÖF üç ders sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

AÖF 3 ders sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin birçok merkezinde düzenlenen sınavların giriş belgesi öğrenci otomasyonu üzerinden görüntülenebilecek. Sınav giriş belgesi, AÖF'ün resmi sayfasına bağlı olan 'öğrenci otomasyonu' sayfası üzerinden görüntüleniyor ve çıktısı bu sayfa üzerinden alınıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF CEVAP KAĞIDI PUANLAMASI NASIL YAPILACAK: Puanlama işlemi, komisyon üyeleri tarafından ortak kararlar ile hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarına göre yapılacaktır. Aday tarafından cevap kağıdına yazılan ve istenilen bilgi dışında kalan yorumlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlama işlemi yapılmayacaktır. Açık uçlu sorular öğrencilerin bilgilerini hangi derecede ifade edebileceklerine bağlı şekilde 5 seviyede puanlanacaktır. Açık uçlu bir soru için alınabilecek en yüksek puan, iki tane seçmeli sorudan alınabilecek puana eş değer olacaktır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

3 DERS SINAVI NEDİR: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.