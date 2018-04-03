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AÖF giriş Atatürk Üniversitesi-2018 ATA AÖF sonuç bilgisi sorgulama

AÖF giriş Atatürk Üniversitesi-2018 ATA AÖF sonuç bilgisi sorgulama

AÖF sınav sonuçları bugün Atatürk Üniversitesi resmi sitesinde erişime açıldı. 24-25 Mart'ta sınava giren adaylar ATA AÖF vize sonuç sorgulama işlemlerini OBS sistemi üzerinden TC numaraları ile yapabilirler. ATA AÖF sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itiraz formunu haberimizden indirip itiraz edebilirler.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 08:15 - Güncelleme: 03-04-2018 08:15

ATA AÖF sonuçları 2 Nisan'da açıklandı. 24-25 Mart tarihinde yapılan ATA AÖF vize sonuçları OBS sistemi üzerinden erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi sitesinden adaylar ATA AÖF sonuç sorgulama işlemlerini TC numaraları ile yapabilirler.  ATA AÖF sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itiraz formunu haberimizden indirip itiraz edebilirler. ATA AÖF sınav sonuçları, 24-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından Atatürk Üniversitesi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bahar dönemi ara sınav sonuçları, ATA AÖF OBS sistemi üzerindne sorgulanabilecek. İşte, ATA AÖF sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

ATA AÖF sınav sonuçları, sınav giren binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Alanlarıyla ilgili girdikleri sınavın ardından alacakları puanı merak eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği duyurunun ardından sisteme girmek istedi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları OBS sistemi üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte detaylı bilgiler

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sınav sonuçlarınıza obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DERS BAŞARI NOTU NASIL BELİRLENİYOR: Ders başarı notunun hesaplanmasında:

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

ATA AÖF SINAV İTİRAZ FORMU

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