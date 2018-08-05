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Antalya'da günü birlik evlere ceza yağdı

Antalya'da günü birlik evlere ceza yağdı

Turizmin başkenti Antalya'da polis, günü birlik evlerle ilgili denetim yaptı. Alanya'da 7 ev sahibine yaklaşık 41 bin lira para cezası kesilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 19:01 - Güncelleme: 05-08-2018 19:01

ANTALYA genelinde bulunan günübirlik evlere, polis tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimde çok sayıda ev sahibine ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutulurken, Serik ilçesinde ise 95 işletmede yapılan denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya genelinde bulunan günübirlik evlere denetim yapıldı. İl genelinde faaliyet gösteren, 36 günübirlik evi denetlemek üzere 18 ekip ve 39 personel görevlendirildi. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde bulunan 1 işletmeye ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutuldu. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 68 işletmeyi denetlemek üzere 4 Ekip 8 personel görevlendirildi, 3 konaklama yerine bildirim yapmadan konaklama yaptırmaktan, 1 konaklama yerinin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

SERİK DENETLEMEDEN GEÇTİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce 50 işletme 4 ekip 8 personel ile denetlendi. 7 ev sahibine toplam 41 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. Kaş’ta 9 işletme denetlenerek, 1 işletmeye tutanak tutulurken, 2 işletmenin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

Serik’te 95 işletme yapılan denetlemede ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. Ayrıca Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli, Kumluca, Demre, Elmalı, Manavgat ve Aksu İlçelerinde Günübirlik Konaklama yerlerinin bulunmadığı bildirildi.

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