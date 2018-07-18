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Annem beni gece Adnan Oktar'a götürüyordu o seni istiyorum...

Annem beni gece Adnan Oktar'a götürüyordu o seni istiyorum...

13 yaşındayken Adnan Oktar tarafından tacize uğrayan, bugün 15 yaşında olan Serra M. İsviçre'den gelerek yaşadıklarını anlattı. Gece 3 'te annesi hazırlayıp onu Adnan Oktar'a götürüyormuş. Diğer erkeklerin ona dokunması yasakmış.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 10:54 - Güncelleme: 18-07-2018 10:54

15 yaşındaki Serra M. İsviçre'de yaşayan Serra M. Oktar'ın gözaltına alındığını duyduktan sonra İstanbul'a gelerek ifade verdi. 9 yaşında Oktar'la tanıştırılan Serra M.'nin anlattıkları dehşet verici. Serra M. Şu ifadeyi verdi:

-“9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar’la iletişime geçiyordu. Gece saat 3’te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu. Annem beni karşısına alıp ‘Sen az konuşacaksın’ diye uyarıda bulunuyordu. ‘Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın’ gibi şeyler söyledi.”

Diğer erkeklerin dokunması yasaktı : “Çengelköy’deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. ‘Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de’ gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu.”

Mehdi Adnan Oktar ile kızım evlenecek : “Küçük olduğum için göğüslerim yoktu. Oktar dekolteli kıyafetler giymemi istedi yanında. Anneme ‘Artık Serra’yı bana verdin mi diye sordu. Annem de verdiğini söyledi. Annem İsviçre’ye döndüğünde ‘Kızım mehdi Adnan Oktar ile evlenecek diyordu’. Kanala benim fotoğraflarımı koyarak ‘Serra 6 dil biliyor Adnan Oktar hayranı’ şeklinde reklam geçiliyordu.”

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