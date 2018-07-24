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Anne ve çocuklarından kahreden haber

Anne ve çocuklarından kahreden haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde anneleriyle birlikte denize giren iki kardeşten kahreden haber geldi. Denizde boğulma tehlikesi yaşayan kardeşler sudan çıkarıldı ama 7 yaşındaki Damla Su Erce tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 20:12 - Güncelleme: 24-07-2018 20:12

Ordu'nun Fatsa ilçesinde annesiyle denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten biri öldü. Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi mevkisinde serinlemek için denize giren 32 yaşındaki Fikriye Erce ile çocukları 9 yaşındaki Mustafa Erce ve 7 yaşındaki Damla Su Erce bir anda gözden kayboldu.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan anne ve çocuklarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

2'Sİ YOĞUN BAKIMDA

Anne ve çocukları ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılırken, 7 yaşındaki Damla Su Erce, tedavi altına alındığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damla Su Erce'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan anne Fikriye Erce ve oğlu Mustafa Erce'nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 

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