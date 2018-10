Anne ayı ve yavruları denizde böyle eğlendi

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Tahoe plajında bir anne ayı ve yavrularının eğlenceli dakikaları izleyenleri gülümsetti.

Görüntülerde, anne ayı ve yavruları vatandaşların meraklı bakışlarına aldırmadan denize girdi ve birbirlerine su attı. Anne ayı ve yavrularının bu eğlenceli dakikalarını ise çevrede bulunanlar ise anne ayı ve yavrularını rahatsız etmeden sessizce izledi. Bu dakikalar ise an be an kaydedildi.

Vahşi yaşam uzmanları ayıların, insanların bulunduğu kalabalık alanlarda pek görülmediğini ifade etti.