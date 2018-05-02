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Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası! Kılıçdaroğlu...

Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası! Kılıçdaroğlu...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçmesi sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir arayışa girdi. Kılıçdaroğlu'nun Gül'den sonra Ali Babacan'a teklif götürdüğü iddia ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 11:36 - Güncelleme: 02-05-2018 11:36

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi planlayan Saadet Partisi ile CHP, Meral Akşener'i ikna edemeyince yeni planlar yapmaya başladı.

Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı AK Parti hükümetlerinde birçok kez görev alan Ali Babacan'a çevirdi.

KILIÇDAROĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ: Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar gündeme getirdi.

Yaşar, "Kılıçdaroğlu şapkadan tavşan çıkarabilecek mi?" başlıklı yazısında, CHP ile Ali Babacan arasında adaylık için ilk görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim.. İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı.." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • Hasan 02 Mayıs 2018 12:36 Adam Hile diyecegine Hülle diyor , turkce bilmiyorsan yorum yazma:)

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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ALİ BABACAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992

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