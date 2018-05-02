Ankara'yı sallayan Ali Babacan iddiası! Kılıçdaroğlu...

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'dan aday olmasını istedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi planlayan Saadet Partisi ile CHP, Meral Akşener'i ikna edemeyince yeni planlar yapmaya başladı.

Erdoğan'ın karşısına güçlü bir aday çıkarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı AK Parti hükümetlerinde birçok kez görev alan Ali Babacan'a çevirdi.

KILIÇDAROĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ: Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar gündeme getirdi.

Yaşar, "Kılıçdaroğlu şapkadan tavşan çıkarabilecek mi?" başlıklı yazısında, CHP ile Ali Babacan arasında adaylık için ilk görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim.. İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı.." ifadelerini kullandı.

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