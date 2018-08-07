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Ankara'dan üst düzel bir heyet ABD'ye gidiyor

Ankara'dan üst düzel bir heyet ABD'ye gidiyor

Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandığı ileri sürüldü. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den üst düzey bir heyetin ABD'ye gideceği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 00:45 - Güncelleme: 07-08-2018 00:45

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.

Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara’dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC’ye gideceği öğrenildi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 00:56 hadi bakalım papaz sınır dışı edilecek amma Türkiye yine kurtulamayacak kur manipülasyonundan ileriyi göremeyen basiretsiz kişiler

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