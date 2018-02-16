Ankara’daki feci kaza 4 can aldı

Misafir 16 Şubat 2018 01:47 Araba sürmek kabiliyet ister,hele hele sahit oldugum bir kac olay dan bahsedeyim,bizi havaalanina birisi birakdi oraya gidene kadar ölmekden beter oldum.dikiz aynasina bir kere bile bskmadi ne sag aynayi ne sol aynayi gördü,sollarken korna saglarken korna dan badla bir sey yapmadi hele bir ana yola girisi vardi katliam geliyorum diyordu .bugün burda eahatca diyebilirimki memleketimde yarisinin ehöiyetine en az el konulmali