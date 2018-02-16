Ankara’daki feci kaza 4 can aldı

Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Çubuktan Ankara istikametine giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın görüntüsü öylesine korkunçtu ki olay yerine gelenler bakmakta bile zorlandı.
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