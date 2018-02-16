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Ankara’daki feci kaza 4 can aldı

Ankara’daki feci kaza 4 can aldı

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Ankara’da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 23:33 - Güncelleme: 16-02-2018 01:00

Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Çubuktan Ankara istikametine giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın görüntüsü öylesine korkunçtu ki olay yerine gelenler bakmakta bile zorlandı.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Şubat 2018 01:47 Araba sürmek kabiliyet ister,hele hele sahit oldugum bir kac olay dan bahsedeyim,bizi havaalanina birisi birakdi oraya gidene kadar ölmekden beter oldum.dikiz aynasina bir kere bile bskmadi ne sag aynayi ne sol aynayi gördü,sollarken korna saglarken korna dan badla bir sey yapmadi hele bir ana yola girisi vardi katliam geliyorum diyordu .bugün burda eahatca diyebilirimki memleketimde yarisinin ehöiyetine en az el konulmali

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