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Ankara'da o caddelerin ismi resmen değişti

Ankara'da o caddelerin ismi resmen değişti

Ankara’da ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla resmen ‘Zeytin Dalı’ Caddesi oldu. Meclis, Ankara’nın çeşitli ilçelerinde bulunan ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa da ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal’ gibi isimlerin verilmesini kararlaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 18:15 - Güncelleme: 15-02-2018 01:05

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısının son oturumunu bu akşam gerçekleştirdi. Meclis, Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘Zeytin Dalı’ Caddesi olarak değiştirilmesini tüm partilerin ve bağımsız Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti. 

Kararın ardından belediyeye bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri yeni adres tabelalarını caddeye takacak. Artık resmi yazışmalarda da caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ olarak kullanılacak. 

GÜLEN İSİMLİ CADDE VE SOKAKLAR DEĞİŞTİ

 Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan bir kararla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’in ismini çağrıştırması nedeniyle Başkent’te ‘Gülen’ isimli 7 cadde ve sokağa ‘Vatan, diriliş, bayrak, kayı ve hilal gibi farklı isimler verildi. Hürriyet'te yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613. sokağın ismini “Fahreddin Paşa Sokağı” olarak değiştirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • bgs 15 Şubat 2018 02:25 millet otobuüste oturacak yer bulamiyor oönce bunu çözün...

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