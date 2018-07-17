Ankara’da fabrikada patlama

Edinilen ilk bilgilere göre, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde taş yünü fabrikasında yağ tankında bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, hafif şekilde yaralanan bir kişinin de ayakta tedavi edildiği bildirildi.

İtfaiyenin ön incelemesinde patlamanın yağ tankında meydana geldiği belirtildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.