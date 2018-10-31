Ankara'da beyin yakan kulisler Bahçeli'nin İstanbul sürprizi kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere ilişkin ititifakı sonlandırmasıyla birlikte partiler arası yarış kızıştı. Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, edindiği kulis bilgileri "Ankara'da beyin yakan kulisler" başlıklı yazısında paylaştı.

CHP MANSUR YAVAŞ’A ODAKLANMIŞ

"(...)Hemen CHP kulislerini iyi bilen arkadaşımı aradım. Beynim de o zaman yanmaya başladı zaten. CHP içi siyaseti analiz etmek herkesin harcı değil. O kadar karışık.

İYİ PARTİ'NİN CHP'YE ANKARA TEKLİFİ

Şurası kesin ki, CHP Mansur Yavaş’a kilitlenmiş durumda. Sık sık görüşüyorlar ve strateji belirliyorlar. İşin içinde İYİ Parti de var. Kulislere göre Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday gösterilmesi karşılığında, İYİ Parti, Antalya, Adana, Mersin hatta İstanbul’da CHP’yi destekleme vaadinde bulunmuş. Yani Mansur Yavaş İYİ Parti’den de aday olabilir.

Benim kişisel görüşüm, CHP bunu kabul etmeyecektir. Gökçek’in MHP’de aday olması halinde aradan sıyrılacaklarına kesin gözüyle bakarlar. Henüz karar verilmiş değil tabi.

BAHÇELİ KADİR TOPBAŞ'I MI KAST ETTİ?

MHP ise yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor. Gökçek’ten sonra, İstanbul’da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş’ı mı kast etti? Henüz netlik yok.

GÖREVDEN ALINAN AK PARTİLİ BAŞKANLARA TALİP VAR

Malum AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Çorum, Balıkesir, Ordu vb. belediye başkanlarını görevden almıştı. Edindiğim bilgi, bu başkanlara kanca atan çok parti oluyormuş bu sıralar.

GÖKÇEK SONUNDA ADAY OLMAZ

Her ne kadar Ankara’da şimşekler çakıp, hava bir anda değişse de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup sonrası açıklamasıyla rüzgar mutedil haline dönme eğilimine girdi. “Gökçek benim yol arkadaşım, bundan sonra da beraber yürüyeceğimizi zannediyorum” diyerek, Hayati Yazıcı’nın aba altından gösterdiği sopayı yerine iade etti. Gökçek’i sarıp sarmalayan bir açıklamaydı. Bu sıra Gökçek’ten mutlu kimse yoktur. Her liderden sevgi seli mesajlar alıyor!

Gökçek bu açıklamaya rağmen aday olursa eğer, karşısında CHP-İYİ Parti ortak adayı Mansur Yavaş’ı bulacak. Kendisi kazanamaz, AK Parti’ye kaybettirir ama sonuçta Mansur Yavaş’a da yenilmiş olur.

Ömrü hayatında yenilgiyi kabul etmeyen Gökçek’in (hele hele) Mansur Yavaş’a yenilmeyi göze alacağını sanmıyorum.

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