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Ankara metrosu ne zaman açıklanacak son açıklama

Ankara metrosu ne zaman açıklanacak son açıklama

Ankara metrosu ne zaman açılıyor, Ankara metro seferleri ne zaman normale dönecek soruları merak konusu oldu. Haftasonu yaşanan kazadan dolayı bakım ve onarım çalışması yapılan Ankara metro hattı ne zaman açılacak yolcular bu sorunun net cevabını arıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın Ankara Metrosu hakkında yaptığı son açıklama şöyle...

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 08:35 - Güncelleme: 03-04-2018 08:45

ANKARA metrosu ne zaman açılacak Ankara Belediye Başkanı resmi açıklaması ne? Ankara, hafta sonu yaşanan metro kazası nedeniyle ulaşım konusunda alternatif yolları deneme mecburiyetinde kaldı. İki metronun raylarda sıkışarak çarpışması sonucu Ankara metrosu seferlerini durdurmak zorunda kaldı. Peki, şu an Batıkent istikametine gitmek isteyenlerin araştırdığı Ankara metrosu çalışıyor mu? İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın konuyla ilgili 1 Nisan gecesi yapmış olduğu açıklamalar;

"Cumartesi sabah 5.30 civarında yaşanan metro kazasıyla ilgili olarak tamirat çalışmaları tamamlandı. Deneme seferlerinde de sorun yaşanmadı hamdolsun. Şu an bir sorun gözükmüyor. Sabaha kadar bu bölge ağırlıklı olarak deneme seferlerine devam edeceğiz. Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz bir şekilde çalışan EGO ve Bugsaş personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız."

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