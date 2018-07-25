Andrew Brunson cezaevinden çıktı

İZMİR İkinci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında yeni bir karar vermişti. Mahkeme, rahibin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar vermişti. Kararın ardından ABD’li Papaz Brunson, Buca F tipi Kırıklar Cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıktı.

Rahibin cezaevinden çıkmasının temel sebeplerinden birinin sağlık problemi olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Brunson’un davası 12 Ekim tarihine ertelenmişti.