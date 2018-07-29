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Anayasa Mahkemesi: Bir mahkuma 4.5 metrekare alan yeter

Anayasa Mahkemesi: Bir mahkuma 4.5 metrekare alan yeter

Anayasa Mahkemesi, her mahkûm için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4.25 metrekarelik kişi başına düşen kullanım alanının yeterli olduğuna hükmetti.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 12:20 - Güncelleme: 29-07-2018 12:24

FETÖ davasından yargılanan Mehmet Hani Baki, tutuklanarak Osmaniye 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulmasının ardından kullanım alanının yetersiz olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Baki, 16 kişilik A-38 koğuşunda 25 kişiyle birlikte kaldığını belirterek kişi sayısının azaltılması talebiyle, İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Baki’nin başvurusu reddedildi. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz da reddedilince Baki, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

9 KİŞİ YER YATAĞINDA YATIYOR... AYM’nin talebi üzerine cezaevinin gönderdiği yazıda, A-38 odasının mevcudunun ortalama 25 olduğu, kişi başına düşen kullanım alanın 4.25 metrekare olduğu belirtildi. Cezaevi idaresi, ayrıca koğuşta uyumak ve dinlenmek için kullanıma tahsis edilmiş ranza sayısının 16 olduğunu, yaklaşık dokuz tutuklunun kapasite fazlalığı nedeniyle yer yataklarında yatmak zorunda kaldığını bildirdi.

AYM BAŞVURUYU 'KABUL EDİLEMEZ' BULDU... Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü, eski hâkimin başvurusunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı tespit edilen pek çok kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı hatırlatılarak, şöyle denildi : “Bu öngörülemeyen durum sonucunda ülke genelindeki tutuklu sayısı çok kısa süre -birkaç gün- içinde on binlerle ifade edilen sayılarla artmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sonrasında bir dönem için hal böyle olmasına rağmen başvurucunun tutulduğu odanın her mahpus için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4.25 metrekarelik kişi başına düşen kullanım alanının bulunması nedeniyle bu konuda yeterli standartlara sahip olabildiği sonucuna varılmıştır. Zaman zaman kendisine ayrılmış yerdeki yatakta uyuyup ranzadaki yataklarda uyuyamamasının başvurucunun üzerinde ağır bir bedensel ve ruhsal yük oluşturduğu söylenemeyecektir.”

BAŞKAN'DAN KARŞI OY... Anayasa Mahkemesi 2. Bölüm Başkanı Engin Yıldırım karara karşı çıktı ve karşı oy yazısında, “Aşırı kalabalık koğuşlarda tutulma belli bir süre için anlaşılabilir bir gereklilikten kaynaklanmakla beraber somut başvuruda olduğu gibi bir yılı geçen uzunca bir süre tutuklu ve hükümlülerin böyle bir ortamda tutulmaları kabul edilemez. Başvurucunun da aralarında olduğu tutuklu ve hükümlülerin bir yıldan fazla bir süre dönüşümlü olarak tuvalet önünde yerde yatmak zorunda kalmaları insan haysiyetiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • hürriyet 29 Temmuz 2018 13:06 şartları inceleme gereği duydu mu ki mahkeme.. bilirkişi tayin etmiş mi ki? her şeyi bilenden mesaj almamıştır inşaallah..

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