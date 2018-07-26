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ANAP Genel Başkanı: Siyasete damga vuracağız

ANAP Genel Başkanı: Siyasete damga vuracağız

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, gelecek dönem partisinin Türk siyasetine damga vuracağını iddia etti. Çelebi, ayrıca İYİ Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yana olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:20 - Güncelleme: 26-07-2018 15:20

İbrahim Çelebi, Kırıkkale'de basın toplantısı düzenledi. Gelecek dönem ANAP'ın Türk siyasetine damga vuracağını söyleyen Çelebi, "Biz tüm eksiklikleri ortadan gideriyoruz. Önümüzdeki dönem Türk siyasetinin en önemli partilerinden birisi Anavatan Partisi olacak" dedi.

"İnşallah ülkeme devletime büyük hizmetler yaparız. Büyük hizmetlere vesile oluruz. Ülkeye hizmet etmek için direksiyonun sadece başında olmak yetmez" diyen Çelebi, sözlerine "O direksiyonun komuta merkezinde olumlu olarak katkılarımız oluyorsa bu da bizim için çok önemlidir. İnşallah Rabbim bana kurucu Genel Başkanım rahmetli Özal gibi ülkeme ekseriyet çoğunlukla hizmet etmeyi nasip eylesin" diye devam etti. 

'İYİ PARTİ'NİN ÇOK FAZLA DEVAM EDECEĞİNİ SANMIYORUM'
Konuşmasında, "İYİ Parti'nin siyaset sahnesinden çekilmesinden yanayım" diyen Çelebi, "Sanki bir mağdur edilmiş gibi bir poza bürünerek siyaset sahnesinden silinmesini istemiyorum. Ben İYİ Parti'nin çok fazla devam edeceği kanaatinde değilim. CHP'de çok fazla değişim beklemiyorum" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • mniksek 26 Temmuz 2018 16:22 ANAVATAN PARTİSİ 24 HAZİRANDAN ÖNCE KIŞ UYKUSUNDAMIYMIŞ,ÇELEBİ BAŞKAN SENİ KİMSE TANIMIYOR ESKİ ANAPLILARDAN SAĞINA SOLUNA BİR İKİ TANIDIK BUL, MESELA SOL TARAFINA LÜTFULLAH KAYALAR, SAĞ TARAFINA ERKAN MUMCU, ÇIKIN BAKALIM PİYASAYA ELBET SİZLEREDE BİR DEĞER BİÇEN OLUR...

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