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Amerikan malı ürünleri neler ABD menşeli elektronik markalar listesi

Amerikan malı ürünleri neler ABD menşeli elektronik markalar listesi

AMERİKA menşeli elektronik ürünlere boykot geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptıktan sonra iPhone, Apple ürünleri, Windows, Intel, Dell gibi şirketlerin cep telefonları ve bilgisayarları başta olmak üzere ABD malları boykot listesine girmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 13:45 - Güncelleme: 14-08-2018 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş ilan eden ABD'ye misilleme için boykot çağrısı yaptı. Erdoğan,  'ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" dedi.

Bu açıklama ile birlikte Amerikalı menşeli elektronik mallara boykot twitterda TT listesine girdi. Peki hangi ABD malı ürünler listesinde neler var.

İşte ABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

Amerika menşeli gıdadan otomobil ve giyim sektörüne kadar pek çok marka Türkiye'de geniş bir alıcı kitlesine sahip. Elektronik ürünler listesi dışında Türkiye'de satılan ABD malları şunlar:

ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo Ralph, Lauren, Parizyen, Müjde, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lumberjack, Giorgio Armani, Lee

abd malı ürünler markalar otomobiller

ABD markalı gıda markaları : Danone, Maggi, Nestle, Nescafé, Nesquik, Jacobs, Banana, McDonald’s, Burger King, Knorr, Calve, Komili, Becel, Sırma, Rama, Sana, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.

ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Sırma, Hayat, Danone, Nestle, Cappy Meyve Su, Sensun, Erikli, Akmina

ABD markalı temizlik ürünleri : Ace (Çamaşır Suyu), Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Cıf, Clear, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Domestos, Diadermine, Dove, Elidor , Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Omo, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prıma
Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rexona, Rinso, Schwarzkopf, Sensodyne, Signal , Syoss, Unilever, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Yumoş

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR95 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 15:36 Masallah hic urettigimiz birsey yok hep ital neyi boykot edelim bahcemizdeki sebzelere devam ilk once uret ondan sonra boykot et yazik

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