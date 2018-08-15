Amerika'dan gelen binek araçlar hangileri zamlı Amerikan arabaları fiyatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat artırıldı.

Amerika mallarına boykot çağrısından sonra vatandaşlar hangi ürünler Amerikan malı, ABD boykot listesinde hangi ürünler var araştırmalarını hızlandırdı. Sizler için Amerika malı olan giyim markalarını derledik. İşte boykotlanan ABD menşeli otomobil listesi.

Amerika üretimi arabalar : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Buick, Cadillac , Lincoln, Mercury , Pontiac, Saturn , Paige, Chalmers , Oldsmobile

BMW’nin X3, X4, X5, X6 SUV modelleri.

* X5’in satış fiyatı 606 bin 600 TL’den başlıyor. Yeni gümrük vergisi oranı ise yüzde 120 artıyor. Bu artışın otomobile olan yansıması yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olacak.

* 338 bin 300 TL başlangıç fiyatı olan BMW X3 modelinde ise fiyat 700 bin TL’nin üzerinde olacak.

* BMW’nin X6 modelinin ise satış fiyatı 1 milyon 163 bin 800 TL. Yeni ek vergiyle birlikte bu fiyat 2 milyon TL’nin üzerine çıkacak.

Mercedes-Benz’in orta ve üst sınıfa ait olan GLE ve GLS SUV modelleri.

* Mercedes’in orta ölçekli SUV modeli olan GLE’ 1.391.100 TL. Yeni vergiyle birlikte bu fiyat 2 milyon TL’nin üzerine çıkacak.

* GLS’de ise fiyatı 1.624.200 TL, 2.5 ile 3 milyon TL’nin üzerinde yeni fiyatı ise çok kısa süre sonra belli olacak.

* Wrangler model araç şu anda 685 bin TL. Yeni oranlarla birlikte 1 milyon 300 bin TL’nin üzerinde olacak.

* Mustang yaklaşık olarak 150 bin dolar değerinde ve şu anda fiyatı 1 milyon TL’nin üzerinde. Yeni vergiler ve kur farkının yansımasıyla birlikte 1.8 milyon TL’nin üzerinde fiyatı olması bekleniyor

* Volvo’nun daha yeni tanıtımını yaptığı sedan modeli olan S60 da tarifelerden etkilenecek.

* Grand Cherokee’nin fiyatı 1 milyon 500 bin TL’nin üzerinde olacak.



