  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

Amerika'dan gelen binek araçlar hangileri zamlı Amerikan arabaları fiyatı

Amerika'dan gelen binek araçlar hangileri zamlı Amerikan arabaları fiyatı

ABD otomobil markaları hangisi, hangi otomobiller Amerika'dan Türkiye'ye geliyor araştırması Erdoğan'ın boykot çağrısından sonra arttı. Peki hangi araçlar ABD menşeli ve yüzde yüz vergilerin ardından kaç para olacak? İşte ABD malı otomobillere yapılan yüzde yüz vergi zammı sonrası yeni araba fiyatları 2018 listesi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-08-2018 12:20 - Güncelleme: 15-08-2018 12:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018'de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat artırıldı. 

Amerika mallarına boykot çağrısından sonra vatandaşlar hangi ürünler Amerikan malı, ABD boykot listesinde hangi ürünler var araştırmalarını hızlandırdı. Sizler için Amerika malı olan giyim markalarını derledik. İşte boykotlanan ABD menşeli otomobil listesi. 

Amerika üretimi arabalar : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Buick, Cadillac , Lincoln, Mercury , Pontiac, Saturn , Paige, Chalmers , Oldsmobile

BMW’nin X3, X4, X5, X6 SUV modelleri.

* X5’in satış fiyatı 606 bin 600 TL’den başlıyor. Yeni gümrük vergisi oranı ise yüzde 120 artıyor. Bu artışın otomobile olan yansıması yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olacak. 

* 338 bin 300 TL başlangıç fiyatı olan BMW X3 modelinde ise fiyat 700 bin TL’nin üzerinde olacak.

* BMW’nin X6 modelinin ise satış fiyatı  1 milyon 163 bin 800 TL. Yeni ek vergiyle birlikte bu fiyat 2 milyon TL’nin üzerine çıkacak.

Mercedes-Benz’in orta ve üst sınıfa ait olan GLE ve GLS SUV modelleri. 

* Mercedes’in orta ölçekli SUV modeli olan GLE’ 1.391.100 TL. Yeni vergiyle birlikte bu fiyat 2 milyon TL’nin üzerine çıkacak.

* GLS’de ise fiyatı 1.624.200 TL, 2.5 ile 3 milyon TL’nin üzerinde yeni fiyatı ise çok kısa süre sonra belli olacak. 

* Wrangler  model araç şu anda 685 bin TL. Yeni oranlarla birlikte 1 milyon 300 bin TL’nin üzerinde olacak.

* Mustang yaklaşık olarak 150 bin dolar değerinde ve şu anda fiyatı 1 milyon TL’nin üzerinde. Yeni vergiler ve kur farkının yansımasıyla birlikte 1.8 milyon TL’nin üzerinde fiyatı olması bekleniyor

 * Volvo’nun daha yeni tanıtımını yaptığı sedan modeli olan S60 da tarifelerden etkilenecek.

* Grand Cherokee’nin fiyatı 1 milyon 500 bin TL’nin üzerinde olacak.


 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Amerika'dan gelen binek araçlar hangileri zamlı Amerikan arabaları fiyatı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro