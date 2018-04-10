Amerika son dakika gelişmeyi duyurdu! Savaş mı çıkıyor?

Bölgemizde savaş rüzgarları esiyor. ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı verilecek yanıta odaklanmak için Latin Amerika'ya yapacağı ziyareti iptal ettiği açıklandı. Trump Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye nasıl bir karşılık vereceklerine 24 saat içinde karar vereceklerini açıklamıştı.

ABD'nin Suriye'ye askeri müdahale edeceği yönünde iddialar konuşulurken ziyaretin son dakikada iptal edilmesi müdahale mi edilecek sorusunu akla getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Lima, Peru, Bogota, Kolombiya'yı ziyaret etmeyeceği duyuruldu. Trump'ın

BM'DEKİ KRİTİK OYLAMA BUGÜN

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırıya ilişkin kritik oylama saat 22.00'da Birleş Milletler Güvenlik konseyinde yapılacak. Amerika yönetimi, BM'den çıkacak karar ne olursa olsun, Esad yönetimine karşılık vereceklerini ilan etmişlerdi.





Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı belirtildi. Trump'ın ziyaret takviminde Cuma günü Peru'ya ulaşacağı, ardından Kolombiya'yı ziyaret edeceği belirtilmişti. Ziyaret, Trump'ın başkanlığından sonraki ilk Latin Amerika ziyareti olacaktı.

YANIT SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı iddiaları sonrası, "kısa sürede etkili bir yanıt" sözü vermişti. Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.

BM KARARI NE OLURSA OLSUN KARŞILIK VERECEĞİZ

Amerika, İngiltere ve Fransa, dün Suriye temsilcisi konuşurken salonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni terketmişlerdi. Rusya Suriye’ye müdahalenin ciddi sonuçları olacağını söylerken, ABD BM kararı ne olursa olsun Şam’a karşılık vereceklerini söyledi. ABD, Britanya ve Fransa temsilcileri Suriye büyükelçisinin savunmasını dinlemeden toplantıyı terk etti. BM temsilcisi, “İlk kez uluslararası güvenlikten endişeliyim” dedi.

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