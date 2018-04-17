Amanoslar bölgesinde 25 terörist öldürüldü

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan hava destekli operasyonla 2 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın bugün İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde yaptığı hava destekli operasyonda, 2 terörist M-16 piyade tüfekleri ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından son 21 gün içinde Hatay- Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 terörist ölü olarak ele geçirildi.
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