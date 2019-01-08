Son 16 yılın zirvesine çıkarak yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da 223,50 liradan satılırken Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.493,00 lira oldu.
Çeyrek altın 365,00 TL’den yarın altın ise 729 TL’den satıldı. Ancak akşam saatlerinde altın fiyatları yükseldi. İşte yatırımcının merak ettiği altın fiyatları:
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Altın yükselişini koruyor gram ve çeyrek altında son durum haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER