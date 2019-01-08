Altın yükselişini koruyor gram ve çeyrek altında son durum

Son 16 yılın zirvesine çıkarak yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da 223,50 liradan satılırken Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.493,00 lira oldu.

Çeyrek altın 365,00 TL’den yarın altın ise 729 TL’den satıldı. Ancak akşam saatlerinde altın fiyatları yükseldi. İşte yatırımcının merak ettiği altın fiyatları: