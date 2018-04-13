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Altın fiyatları bugün ne kadar 13 nisan 2018

Altın fiyatları bugün ne kadar 13 nisan 2018

Altının ons fiyatı 1340 dolar sınırında hareket ederken; açılışın ardından gram altın175,8 liradan, çeyrek altın ise 288 liradan işlem görüyor.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 14:24 - Güncelleme: 13-04-2018 14:24

Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 175,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,97 azalışla 176,4 liradan tamamladı. 

Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybederek 175,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 288 lira, Cumhuriyet altını da 1.176 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

Altın Suriye'deki gerilimlerin desteğiyle yükseldi ve ikinci haftada da hafif kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,339.71 dolara yükseldi ve yüzde 0.5 haftalık kazanım ortaya çıkıyor.

Saat 14 itibarıyla altın fiyatları;

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