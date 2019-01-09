Altın dolar etkisinde gram ve çeyrekte son durum

Dolar kurunun yükselmesi altını da vurdu. 2018'in sonunda 218 TL'ye satılan gram altın günü 227 TL'den kapattı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatının değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirtti. Teknik olarak altının gram fiyatı 217-227 lira bandına yerleşmek isteyebileceğini söyleyen Memiş, kısa vadede 220 liranın destek konumunda geldiğini dile getirdi. İşte altın fiyatlarındaki son durum şöyle: