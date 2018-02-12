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Alt üst soy ağacı sorgulama (soy ağacı öğrenme) sistemi açılıyor

Alt üst soy ağacı sorgulama (soy ağacı öğrenme) sistemi açılıyor

Soy ağacı öğrenme sistemi e devlet üzerinde kilitlenmeye sebep olmuştu. Soy ağacı alt üst bilgi sorgulama sistemi yeniden devreye giriyor. Nüfus müdürlüğünden gelen son haberlere göre soy agaci ogrenme sistemi bir hafta içinde aktif olacak. Ancak yeni sistemde e devlette soy ağacı sorgulama sıralı yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 22:03 - Güncelleme: 12-02-2018 22:12

E devlet üzerinden açılan soy ağacı öğrenme sistemi geçen perşembe hizmete açılmış ve aşırı yoğunluktan ötürü sorgulama kilitlenmişti. Geçici olarak kapatılan alt üst soy ağacı öğrenme sistemi günlük kota uygulamasıyla önümüzdeki günlerde tekrar devreye girecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda soy ağacı sorgulama sisteminin ne zaman hizmete alınacağı açıklandı.

SOY AĞACI ÖĞRENME NE ZAMAN AÇILACAK : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir. Bu konudaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi.

SOY AĞACI SORGULAMA KOTALI OLACAK : İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner yoğunluk sebebiyle soy ağacı öğrenme sisteminin sıralı olacağını söylemişti. Buna göre günlük bir kota belirlenecek. Başvurular o kotaya göre soy ağacı alt üst sorgulamada sıraya konacak. O gün kota dolduğunda başvurular ertesi güne aktarılacak. Soyağacı günlük kotası ne kadar olacağına yönelik henüz bilgi verilmedi. 

SOY AĞACI ÖĞRENME SON DURUM : Soy ağacı öğrenme sorgulama sistemi için e devlete girenler hayal kırıklığı yaşıyorlar. E devlet üzerinden yapılan alt üst soy ağacı sorgulama sistemi hala devre dışı. Soy ağacı öğrenme sistemine ulaşanlar nüfus müdürlüğünün ''Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır'' uyarısıyla karşılaşıyorlar.

E DEVLET SOY AĞACI UYGULAMASI NEDİR : E devlet sistemi üzerinden alt üst soy ağacı sorgulama sistemi hazırlanmış ve perşembe günü 14.00’te hizmete alınmıştı. Soy ağacı öğrenme sistemine öyle büyük bir ilgi oldu ki ilk gün gece 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisinin çıktısını aldı. Gece sakinleşme beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun anını yaşadı ve 2 saatte 110 bin çıktı alındı. Soy ağacı öğrenme sistemi saat 04.00’ten sonra yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

E DEVLET SORGULAMALARI NELER : E devlet üzerinden mahkeme kararlarından tapularınıza, vergi ödemelerinizden yeni açılan hizmette olduğu gibi soy ağacınıza kadar bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Trafik cezası sorgulama hizmeti de bunlardan biri. E devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz hizmetler şöyle sıralanıyor;

Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama,  Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama, Gelir Testi Sonucu Sorgulama, Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, BİMER Yeni Başvuru, BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama, Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri, IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme, IMEI Kaydet, IMEI Sorgulama, Numara Taşıma Sorgulama, Poliçe Sorgulama (DASK) , Araç Sorgulama, Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama, MEB Sınav Sonuç Sorgulama, MEB Sınav Yeri Sorgulama, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama, ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama, 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama, SGK üzerinden 4A Emekli Aylığı Kesintileri, 4A Emekli Aylık Bilgisi, 4A Emekli Ödeme Bilgileri, 4B Borç Durumu, 4B Emekli Aylığı Kesintileri, 4B Aylık Bilgisi, emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağınızı sorgulama, 4B Tescil Kaydı, 4C Emekli Aylığı Kesintileri, 4C Bir Aylık Maaş Tercihi, 4C Tescil Kaydı sorgulama yapabilirsiniz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 13 Şubat 2018 00:12 5 tl yapın kimse girmez olur biter

    CEVAP YAZ 4 2
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