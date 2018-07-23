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Alparslan Bayraktar kimdir aslen nereli? Alparslan Bayraktar biyografisi

Alparslan Bayraktar kimdir aslen nereli? Alparslan Bayraktar biyografisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevine atanan isimlerden biri olan Alparslan Bayraktar'ın kim olduğu merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında önemli görevler alan Alparslan Bayraktar aslen nerelidir? İşte Alparslan Bayraktar hakkında merak edilenler..

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 17:12 - Güncelleme: 23-07-2018 17:12

Cumhurbaşkanı Kararları'nın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte Enerji ve Tabii Kayvaklar Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevine atanan isimlerden biri de Alparslan Bayraktar oldu. Daha önce Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyon Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunan Alparslan Bayraktar'ın kim olduğu merak ediliyor.ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?: Aslen Trabzon Çaykaralı olan Alparslan Bayraktar,1975 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi Alparslan Bayraktar, lisans eğitimini 1995’te İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. New York Üniversitesinde Stratejik Pazarlama Yönetimi alanında lisansüstü eğitimi alan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku alanında da yüksek lisans diplomasına sahiptir.

Bayraktar, 2013 Ağustos’undan bu yana 24 üyeli Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını yürüttü. 2015’te Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu’nun (ICER) başkanı oldu. Bayraktar, altı yıldır EPDK Kurul Üyeliğini yapıyordu.

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