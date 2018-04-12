Almanya'dan Trump'ı kızdıracak Suriye kararı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Suriye'ye yönelik olası harekatını destekleyip desteklemeyeceği şeklindeki soruya karşılık, her türlü kimyasal silah kullanımına karşı olduklarını belirterek, "Şu ana kadar bir karar olmadığını vurgulamak isterim ama Almanya olası askeri harekatlara katılmayacak ancak kimyasal silah kullanımının kabul edilemeyeceği sinyalini vermek için de her türlü çabayı harcayacak" dedi.

"HER TÜRLÜ ÖNLEM DÜŞÜNÜLMELİ"

Merkel, Esed rejimine karşı her türlü önlem hakkında düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun da Almanya için BM Güvenlik Konseyi toplantılarının ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) çalışmalarını desteklenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Merkel, OPCW'nin çalışmalarından da duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesinde de önemli rol oynadık. Ancak şimdi bu imhanın tümüyle gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi tüm önlemler yelpazesi dikkate alınmak durumunda. Bu Almanya açısından BM Güvenlik Konseyindeki tüm faaliyetleri destekleyeceğimiz anlamına geliyor. Acil toplantılar ve OPCW'nin çalışmalarını desteklemek gibi" şeklinde konuştu.

ESAD'IN KİMYASAL SALDIRILARI

Esad rejiminin iç savaşın başladığı ilk günlerden bu yana kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğine yönelik bulgular, uluslararası kuruluşlar tarafından da belgelenmişti. Geçtiğimiz günlerde Duma'da gerçekleştirilen kimyasal silahlı saldırı Batı'nın sabrını taşıran son olay olmuştu.

Esad rejimi Duma'da gerçekleştirdiği kimyasal silahlı saldırıda 78 sivili öldürmüş, yüzlercesini yaralamıştı. Bölgede yaşanan olayları reddeden Esad, kimyasal silah kullanımının gerçeğini yansıtmadığını belirtmişti.