  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!

Almanya, bir yıldır Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını ve Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Alman turistler için seyahat uyarısını hafiflettiğini açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-07-2018 21:12 - Güncelleme: 21-07-2018 21:12

Son yıllarda Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında artan gerilim yavaş yavaş son buluyor. Hollanda ile bir yıldır devam eden diplomatik krizin çözüm yoluna girmesinin ardından, olumlu bir gelişme de Türkiye’nin birinci ekonomik ortağı Almanya’dan geldi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 2017 yılının Eylül ayında Hermes kredilerine getirilen 1,5 milyar Euro'luk sınırlamanın kıldırılacağını açıkladı. Alman Bakan, eylül ayında süresi dolacak olan yaptırımların tekrar uzatılmayacağını söyledi.

Almanya’nın uyguladığı Hermes garantisi, yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla getirilen bir düzenleme. Siyasi ve ekonomik belirsizliğin yaşandığı ülkelerde, Alman şirketler için söz konusu garanti büyük önem taşıyor. Türkiye ise halihazırda bu krediye en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor.

TUTUKLAMALAR ALMANYA'YI AYAĞA KALDIRMIŞTI

Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu 5 Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklanmasıyla, Almanya Temmuz 2017’de Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı. Bunun yanı Türkiye’ye silah satışının sınırlanması gündeme taşınmış ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine karşı çıkılmıştı.

Öte yandan, perşembe günü Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılmasının ardından, Alman Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Son yapılan güncellemede, "Türkiye'de keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz" ifadesi kaldırıldı.

YAPTIRIMLAR ALMAN YATIRIMCIYI ETKİLEMEDİ

Almanya'da ise özellikle Yeşiller Partisi olmak üzere muhalefet partileri, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının 'hafif' olarak nitelemişti.

Berlin tarafından Hermes kredilerine getirilen 1,5 milyar Euro'luk sınır yatırımcıları etkilemedi. Aksine 2016’da 1,1 milyar Euro olan rakam, yaptırımın uygulandığı yıl yani 2017'de 1,46 milyar Euro’ya yükseldi.

ALMANYA BİRİNCİ DIŞ TİCARET ORTAĞI

Almanya, Türkiye'nin hem ihracat hem de ithalat yaptığı ülkeler arasında büyük öneme sahip. Almanya'dan 2017'de 15.1 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, aynı sene içerisinde 21.3 milyar dolarlık ithaat yapıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro