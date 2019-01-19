Almanya'dan Rusya'ya tartışmalı füzeleri imha çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'yı Washington ile Moskova arasında 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı "kurtarmaya" çağırdı.

ABD, Rusya'nın 9M729 füzelerinin söz konusu anlaşmayı ihlal ettiğini, bu nedenle Moskova'nın elindeki stoku imha etmesi gerektiğini savunuyor. Füzelerin imhası için Rusya'ya 2 Şubat'a kadar süre tanıyan ABD, bu talebi gerçekleşmezse anlaşmadan çekileceğini belirtiyor.

Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ile Rusya arasında yeni bir krize neden olan bu konuya değinerek, "Rusya'nın anlaşmayı kurtarabileceği düşüncesindeyiz" dedi. Maas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer NATO üyeleri gibi biz de bu anlaşmayı ihlal eden bir füze olduğuna ve imha edilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki imzalanan INF Anlaşması, karadan fırlatılan ve 500 ila 5 bin 500 kilometre menzile sahip olan güdümlü ve balistik füzelerin üretimini, denenmesini ve konuşlandırılmasını yasaklıyor.

LAVROV: KANIT GÖSTERSİNLER

Rusya, füzelerin 500-5 bin 500 kilometre aralığındaki mesafede denenmediğini belirterek ABD'yi anlaşmadan çekilmek için mazeret üretmekle suçluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Maas'la gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, füzelerin INF Anlaşması'nın izin verdiği menzil aralığında denendiği yönündeki Rus argümanını yineledi ve ABD'yi kanıt sunmaya davet etti. Lavrov, "Menzilin aşıldığını düşünüyorlarsa, ellerinde uydu görüntüsü ya da başka bir şey olmalı. Ama bize hiçbir şey göstermediler" dedi.