Almanya'dan çok sert ABD açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği’ni (AB) “düşman” olarak nitelemesinin ardından AB ülkelerine birliktelik gösterme çağrısında bulundu.

"Beyaz Saray’a artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz." diyen Maas, ABD ile ortaklığı korumak için bu ortaklığa yeniden “ayar vermek” gerektiğini belirtti.

Bunun da "öz güvenli ve egemen Avrupa" ile mümkün olacağını vurgulayan Maas, ABD Başkanı Trump’ın Twitter paylaşımları "absürt" ve sözlü saldırıları keskin olsa da Avrupa’nın bölünmemesi ve AB ülkelerin birbirine daha yakın olması gerektiğini kaydetti.

AVUSTURYA VE AB KOMİSYONUNDAN TRUMP'A TEPKİ



Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi ülkesinin "düşmanı" olarak tanımlamasına tepki göstererek, "Biz ABD'nin düşmanı değiliz, biz ABD'nin dostuyuz ve dost olarak muamele görmek istiyoruz. Yaptıklarımıza ilişkin değerlendirmeleri Twitter'dan öğrenmek istemiyoruz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında gayriresmi sanayi ve ticaret bakanları toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Schramböck, AB Komisyonu Dijital İç Pazardan sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ve AB İç Pazar, Sanayi ve Yatırım Komiseri Elzbieta Biennkowska gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Schramböck, ülkesinin dönem başkanlığında dünya pazarında rekabet gücü olan ve sanayi alanında Avrupa'yı daha ileriye taşıyacak sanayi politikaları üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Avusturya'nın AB Dönem başkanlığında "Koruyan Avrupa" sloganını seçtiklerine işaret eden Schramböck, dijitalleşme ile Avrupa'daki refah ve endüstriyel gelişmeyi koruyarak geliştirmek istediklerini bildirdi.

"YAPAY ZEKA DESTEKLENMELİ"



Schramböck, 2018 sonrası sanayinin Avrupa ve Avusturya için "dijitalleşme, yenilik ve beceri" olduğunu dile getirerek, sanayi alanında "yapay zekanın" önemine dikkati çekti.

Yapay zekanın üretimi artırmasının yanı sıra yeni iş imkanları doğurduğunu ifade eden Schramböck, "Avrupa genelinde çalışanların yüzde 37'si dijital alanda yetersiz. Dijital yeterlilik ve yapay zeka alanındaki çalışmaları güçlü bir şekilde desteklememiz gerekiyor." dedi.

"BİZ ABD'NİN DOSTUYUZ"



Bakan Schramböck, ABD Başkanı Trump'ın AB'yi ABD'nin düşmanı olarak tanımlamasına ilişkin soru üzerine, "Biz ABD'nin düşmanı değiliz, biz ABD'nin dostuyuz ve dost olarak muamele görmek istiyoruz. Yaptıklarımıza ilişkin değerlendirmeleri Twitter'dan öğrenmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Dijital İç Pazardan sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip de endüstriyel üretimde robot ve yapay zekanın yüzde 25 oranında etkin bir rol oynadığına işaret ederek, Asya ve ABD'ye oranla Avrupa'nın yapay zeka alanında yaptığı yatırımların yetersiz olduğunu söyledi.

Çin ve ABD ile Avrupa'nın rekabet edebilmesi için birlik üyesi ülkelerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ansip, "Bu alanın kesinlikle ciddiye alınması gerekiyor. Bu nedenle AB Komisyonu olarak yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapılması önerisinde bulunduk." dedi.

Ansip, Trump'ın "düşman" açıklamasına ilişkin olarak da her zaman liberal ekonomiden yana olduğunu, korumacı ekonominin ülkeleri ileriye taşımadığını söyledi. Ansip, "Bizi diğer ülkelerden ayıran yapay bariyerler oluşturmadan ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"GERÇEK BİR DOSTU DÜŞMAN OLARAK TANIMLAMAK SEVİMSİZ"



AB İç Pazar, Sanayi ve Yatırım Komiseri Elzbieta Biennkowska da AB'nin korumacı bir ekonomik blok olmayacağını, her zaman liberal pazardan yana olduğunu belirterek, "Rüzgar eken fırtına biçer. Bizler rüzgar eken taraf değiliz ancak fırtınaya karşı da reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Tamamen gerçek bir dostu düşman olarak tanımlamak gerçekten sevimsiz bir durum, buna karşı sağduyulu bir şekilde hareket edeceğiz." dedi.