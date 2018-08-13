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Almanya'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! ABD haksız

Almanya'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! ABD haksız

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergi uygulamasına tepki gösterdi. Altmaier, "Trump yönetimi Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük uygulamalarında haksız. Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkartıyor" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 08:41 - Güncelleme: 13-08-2018 08:41

Trump yönetimini eleştiren Altmaier, uygulamaların hukusuz olduğunu savundu. Çıkartılan ekonomik savaşın Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını ifade etti.

Alman Bakan Peter Altmaier, "Trump yönetimi Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük uygulamalarında haksız.  Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkartıyor" dedi.

Yeni ve güvenilir pazarların açılması gerektğini savunan Altmaier, "Bu uygulamalar Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltalıyor. Avrupa, ABD karşısında diz çökmeyecek. Dünya düşük gümrük vergi uygulamaları, daha az korumacı politikalar ve daha açık pazarların olduğu bir ortama ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 08:52 o kadar ülke var 2 ay abd den birşey almayın ve göndermeyin bakın abd nasıl ters takla oluyor

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