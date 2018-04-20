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Almanya'da Türk genci için dikilen anıta saldırı

Almanya'da Türk genci için dikilen anıta saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği iddia edilen Burak Bektaş için dikilen anıta saldırı düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 18:42 - Güncelleme: 20-04-2018 18:42

Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği iddia edilen Türk genci Burak Bektaş için Neukölln ilçesinde dikilen anıta kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burak Bektaş için dikilen anıtın üzerine sıvı döküldüğüne ilişkin ihbar alındığını, bunun üzerine olay yerine giden polislerin sıvıdan dolayı anıtın renginin değiştiğini tespit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili mala zarar verme şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Burak Bektaş cinayetinin aydınlatılması için kurulan inisiyatif tarafından yapılan açıklamada da anıta kimyasal madde ile zarar verildiği bildirildi.

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, anıtın üzerinde oluşan zararın azaltılması için çalışmalar yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burak Bektaş’ın annesi Melek Bektaş, cinayetin aydınlatılmasını talep ederek, ''Bu saldırı şunu açık bir şekilde gösteriyor: Huzur bulamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

22 yaşındaki Burak Bektaş, 6 yıl önce arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Neukölln ilçesinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş, iki arkadaşı da ağır yaralanmıştı.

Görgü tanıkları, orta yaşın üzerindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş açtıktan sonra sessizce olay yerinden uzaklaştığını ifade etmişti.

Failin henüz bulunamadığı saldırıyı soruşturan Alman polisi, cinayetin ardından faile işaret edebilecek hiçbir iz bulunamadığını açıklamıştı.

Burak Bektaş için 8 Nisan 2018’de öldürüldüğü yerin yakınında bulunan Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği parkta anıt dikilmişti.

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