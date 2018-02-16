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Almanya'da toplu taşıma ücretsiz olacak bakın neden

Almanya'da toplu taşıma ücretsiz olacak bakın neden

Alman hükümeti hava kirliliği sorunu olan şehirlerde özel otomobil kullanımını azaltmayı teşvik etmek için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 04:10 - Güncelleme: 16-02-2018 04:10

Alman hükümeti hava kirliliği sorunu olan şehirlerde özel otomobil kullanımını azaltmayı teşvik etmek için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

Alman hükümeti, hava kirliliğinin olduğu şehirlerde 'düşük emisyonlu bölgeler' oluşturmak gibi daha geleneksel önlemleri hayata geçirmenin yanı sıra bu şehirlerdeki toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

5 ŞEHRE ÖNCELİK VERİLDİ ; Yetkililer mektupta bu önlemleri ilk olarak Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen ve Mannheim şehirlerinde hayata geçirebileceklerini ardından da en başarılı çözüm üreten önlemleri havası kirli diğer şehirlere de uygulayabileceklerini söyledi.

Yetkililer ayrıca Almanya'daki federal eyaletlerin ve belediyelerin de bu önlemler konusunda mutabık kaldığını belirtti. Ancak Alman Şehirleri Konseyi Başkanı Helmut Dedy öneriyi şaşkınlıkla karşıladı.

Dedy bazı şehirlerde toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılması planının olduğunu ancak federal hükümetin toplu taşımayı ücretsiz hale getirmek için bunu fonlaması gerektiğini söyledi. Almanya'da toplu taşıma hizmetinin büyük kısmı belediyelerce karşılanıyor.

Almanya, Avrupa Komisyonu'nun ocak ayında hava kalitesine karşı sert önlemler alacağını ve azot oksit ve parçacıklı madde gibi kirletiicler konusundaki AB kurallarını ihlal eden üyelere ceza getirebileceğini açıklamasından bu yana bu konuda baskı altındaydı. Belirli kentlerdeki hava kalitesinde düzelme olmazsa Alman yetkililer ceza alabilir. 

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