Almanya'da PKK yandaşları Türklerden dayak yedi!

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentinde yuvalanan terör odaklarına yönelik operasyonu, Almanya'da terör örgütü yandaşlarınca çeşitli provokasyonlarla protesto ediliyor. Hannover Havalimanı'nda terör yandaşları, B terminalinde Türk vatandaşlarını kışkırtırken, yanıtını da aldılar.

Terör örgütü yandaşları, Hannover Havalimanı'nda Alman polisinin gözü önünde Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. Özellikle Türk vatandaşlarının olduğu kısıma doğru sloganlara atan ve hakareler savuran terör yandaşlarına Türk yolcular da sessiz kalmayarak karşılık verdi.

ALMAN POLİSİ TÜRK YOLCULARA MÜDAHALE ETTİ

Ancak o ana kadar hiçbir hareket göstermeyen Alman polisi, nedense Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine müdahale etti.

Alman basını da terör propagandasını 'barışçıl protesto' başlıklarıyla duyurdu.

  • Güncel 23 Ocak 2018 00:47
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Almanya'da PKK yandaşları Türklerden dayak yedi! videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • tekin 23 Ocak 2018 01:10 vayn elleriniz dert gormesin gardaslar. keske bende orda olsaydim.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat