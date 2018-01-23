Almanya'da PKK yandaşları Türklerden dayak yedi!

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentinde yuvalanan terör odaklarına yönelik operasyonu, Almanya'da terör örgütü yandaşlarınca çeşitli provokasyonlarla protesto ediliyor. Hannover Havalimanı'nda terör yandaşları, B terminalinde Türk vatandaşlarını kışkırtırken, yanıtını da aldılar.

Terör örgütü yandaşları, Hannover Havalimanı'nda Alman polisinin gözü önünde Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. Özellikle Türk vatandaşlarının olduğu kısıma doğru sloganlara atan ve hakareler savuran terör yandaşlarına Türk yolcular da sessiz kalmayarak karşılık verdi.

ALMAN POLİSİ TÜRK YOLCULARA MÜDAHALE ETTİ

Ancak o ana kadar hiçbir hareket göstermeyen Alman polisi, nedense Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine müdahale etti.

Alman basını da terör propagandasını 'barışçıl protesto' başlıklarıyla duyurdu.