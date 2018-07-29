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Almanya Dışişleri Bakanından Mesut Özil itirafı: Bu utanç verici!

Almanya Dışişleri Bakanından Mesut Özil itirafı: Bu utanç verici!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ırkçı saldırıların utanç verici olduğunu belirterek, Mesut Özil tartışmalarının Almanya'nın itibarını zedelediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 17:00 - Güncelleme: 29-07-2018 17:00

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği yarın yayınlanacak olan röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu Mesut Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Almanya'nın itibarını zedelediğini belirtti.

Maas'ın açıklamaları şöyle:

"Özil'in Alman milli takımını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Son yapılan tartışmalar ve Almanya'da yaşayan göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, bu artış Almanya için utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor.

Yaşanılan bu gelişmeler Almanya'da ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde yaşayan yabancı kökenliler Almanya'da kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Hamburger D 29 Temmuz 2018 18:13 Bu utanç verici!........................Bir Alman milli Futbulcunun Yabancı bir Siyasetciye için seçim propagandası yapması....

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