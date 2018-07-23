Alman yolcunun röntgeni çekildi herkes şaştı kaldı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Venezuela'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.

DOĞAL YOLLARLA ÇIKARILDI: Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D'nin, midesinde ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.