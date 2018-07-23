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Alman yolcunun röntgeni çekildi herkes şaştı kaldı

Alman yolcunun röntgeni çekildi herkes şaştı kaldı

ATATÜRK Havalimanı'nda şüphe üzerinde durdurulan Alman yolcunun midesinde prezervatifler içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:37 - Güncelleme: 23-07-2018 12:37

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Venezuela'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.

DOĞAL YOLLARLA ÇIKARILDI: Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D'nin, midesinde ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 12:49 Yeni devlet yapılanması 150 senelik parlamenter geleneği bitirmiştir.

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