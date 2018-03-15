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Alman vekilden küstah çağrı! Türkiye'yi cezalandırın

Alman vekilden küstah çağrı! Türkiye'yi cezalandırın

PKK sempatizanlığıyla bilinen Alman vekil Sevim Dağdelen, Afrin'de öldürülen teröristler için Alman hükümetini yardıma çağırdı. Sevim Dağdelen Türkiye'yi cezalandırın çağrısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 11:09 - Güncelleme: 15-03-2018 11:09

Alman Federal Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

PKK'lılara karşı yürütülen harekatı "siviller öldürülüyor" yalanıyla kötüleyen Dağdelen, operasyonun acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığının altını çizen Türk düşmanı milletvekili, Afrin'den çıkmaması durumunda Alman hükümetinin NATO ile bir araya gelerek Türkiye'yi cezalandırmasını istedi.

SİLAH SATIŞI DURDURULSUN: Ayrıca Dağdelen, yeni kurulan Alman hükümetinden, Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını da talep etti.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sevim Dağdelen geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • salhor 15 Mart 2018 11:54 Kahbenin bile kalitelisi, şahsiyetlisi ve insanlık dışı mahluk olanı var. Şu vekîle mel'un, birinci guruba mensup. Alkışlıyorum. 1000 senelik müşterek vatan, müşterek îmân, müşterek dîn sahibi insanlar olarak kız alıp veren Türk ve Kürt kavimlerinin arasını, sırf kendisi "domuz zürriyeti" olduğu için açmaya, SADÂKATLE çalışıyor. Ama bayağı bir Kürt Müslümanının aklını çelebildiğine göre alkışı hak ediyor. ağzımı iyice bozdu bu kancıklar.

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