Alman vekilden küstah çağrı! Türkiye'yi cezalandırın

salhor 15 Mart 2018 11:54 Kahbenin bile kalitelisi, şahsiyetlisi ve insanlık dışı mahluk olanı var. Şu vekîle mel'un, birinci guruba mensup. Alkışlıyorum. 1000 senelik müşterek vatan, müşterek îmân, müşterek dîn sahibi insanlar olarak kız alıp veren Türk ve Kürt kavimlerinin arasını, sırf kendisi "domuz zürriyeti" olduğu için açmaya, SADÂKATLE çalışıyor. Ama bayağı bir Kürt Müslümanının aklını çelebildiğine göre alkışı hak ediyor. ağzımı iyice bozdu bu kancıklar.