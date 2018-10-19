  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Alman şirketten Suudi Arabistan kararı

Alman şirketten Suudi Arabistan kararı

Deutsche Bank üst düzey yetkilisi (CEO) Christian Sewing’ın da Riyad’da düzenlenecek olan yatırım toplantısına katılmayacağı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 22:58 - Güncelleme: 19-10-2018 22:58

Deutsche Bank üst düzey yetkilisi (CEO) Christian Sewing’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Sewing’ın gelecek hafta Riyad’a yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün yaptığı açıklamada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolması olayıyla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerleriyle buna tepki vereceklerini bildirdi. Maas, bir süre önce Berlin'e dönen Suudi Arabistan Büyükelçisinden de bir açıklama beklediklerini ve iddiaların şoke edici olduğunu ilettiklerini belirtti.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Devamında Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee da konferansa katılmayacakları yönünde görüş belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII Konferansı'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede; Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren, aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazan Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Alman şirketten Suudi Arabistan kararı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro